Le piante perfette per chi non ha il pollice verde

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Quali sono legiuste da tenere in casa per coloro che non hanno esperienza e nemmeno ilper chi non ha esperienzaNon tutti hanno il. Bisogna ammetterlo e riconoscere i propri limiti, anche per evitare di riempirsi la casa dibellissime che però non si riescono a coltivare e muoiono dopo poco tempo. Prima di rinunciare definitivamente ad avere una “casa giungla” come quelle che vediamo nelle riviste di design di interni e di arredamento, sappiate che esistono delleche riescono a sopravvivere anche con pochissime cure! Quali sono quindi leper chi non ha molta dimestichezza con il giardinaggio? Le ...