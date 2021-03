La Bce prevede una forte ripresa nel 2021 | Pil Eurozona a +4%

Advertising

Laalza le stime sulla crescita economica dell'Eurozona nel 2021, che passano dal +3,9% di dicembre al +4%, eun +4,1% nel 2022 e un +2,1% nel 2023. 'Il Pil reale probabilmente ha subito una ...Laha anche deciso di lasciare il suo Pandemic Emergency Purchase Program, o PEPP, al suo livello attuale, madi modificare le proprie scelte "in maniera flessibile" e ad un "ritmo ...Milano, 11 mar. (LaPresse) - Il Consiglio direttivo della Bce "condurrà gli acquisti in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato, allo scopo di ...A causa della pandemia è prevista ancora una contrazione del Pil in termini reale dell'Eurozona nel primo trimestre.