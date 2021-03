Jennifer Garner: "Ecco qual è stata la parte peggiore del divorzio da Ben Affleck" (Di giovedì 11 marzo 2021) Jennifer Garner, tre anni dopo la finalizzazione del divorzio, ha descritto l'aspetto peggiore del processo di separazione da Ben Affleck. Jennifer Garner e Ben Affleck hanno annunciato la decisione di divorziare nel 2015, presentando un'istanza di divorzio nel 2017 e finalizzandola l'anno successivo; a distanza di tre anni l'attrice ha spiegato qual è stata la parte peggiore della sua separazione dall'ex marito. "Attraversare la separazione di fronte a tutto il mondo, a causa dei paparazzi e dei giornalisti, non è stato affatto difficile; farlo, farlo e basta, quella è stata la parte peggiore e la cosa più difficile è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021), tre anni dopo la finalizzazione del, ha descritto l'aspettodel processo di separazione da Bene Benhanno annunciato la decisione di divorziare nel 2015, presentando un'istanza dinel 2017 e finalizzandola l'anno successivo; a distanza di tre anni l'attrice ha spiegatoladella sua separazione dall'ex marito. "Attraversare la separazione di fronte a tutto il mondo, a causa dei paparazzi e dei giornalisti, non è stato affatto difficile; farlo, farlo e basta, quella èlae la cosa più difficile è ...

