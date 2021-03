Il blitz a sorpresa contro gli haters social di Mattarella in tutta Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Anche lui è diventato il bersaglio degli haters del web. Una persona insospettabile, che tra l’altro riveste un ruolo istituzionale che, per legge, non può essere leso in alcun modo. Sergio Mattarella è stato più volte, durante questo anno di pandemia, messo nel mirino di chat (come di altre modalità di espressione attraverso i social network) che lo attaccavano, lo offendevano, lo insultavano e lo minacciavano di morte. Comportamenti che rientrano nella sfera non soltanto della diffamazione online, ma anche del vilipendio nei confronti del presidente della Repubblica. Per questo motivo, questa mattina, è scattata in tutta Italia un’operazione che ha del clamoroso contro gli haters social di Mattarella. LEGGI ANCHE > I complottisti ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 marzo 2021) Anche lui è diventato il bersaglio deglidel web. Una persona insospettabile, che tra l’altro riveste un ruolo istituzionale che, per legge, non può essere leso in alcun modo. Sergioè stato più volte, durante questo anno di pandemia, messo nel mirino di chat (come di altre modalità di espressione attraverso inetwork) che lo attaccavano, lo offendevano, lo insultavano e lo minacciavano di morte. Comportamenti che rientrano nella sfera non soltanto della diffamazione online, ma anche del vilipendio nei confronti del presidente della Repubblica. Per questo motivo, questa mattina, è scattata inun’operazione che ha del clamorosoglidi. LEGGI ANCHE > I complottisti ...

