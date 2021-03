Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati? L’indiscrezione: «Vivono in case separate» (Di giovedì 11 marzo 2021) È indimenticabile il bacio che Iker Casillas e Sara Carbonero si scambiarono in tv durante i Mondiali in Sudafrica nel 2010. Bellissimi e innamoratissimi hanno fatto sognare tutto il mondo, ma adesso secondo le ultime indiscrezioni la coppia sarebbe scoppiata. «Si sono lasciati, Vivono già in case separate», sostengono i media spagnoli. La notizia già circolava settimane fa, ora secondo il settimanale «Lecturas» i due avrebbero deciso di comune accordo di dirsi addio. Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati Iker, 40 anni a maggio, e Sara, che ha da poco compiuto 37 anni, si sarebbero ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 11 marzo 2021) È indimenticabile il bacio chesi scambiarono in tv durante i Mondiali in Sudafrica nel 2010. Bellissimi e innamoratissimi hanno fatto sognare tutto il mondo, ma adesso secondo le ultime indiscrezioni la coppia sarebbe scoppiata. «Sigià in», sostengono i media spagnoli. La notizia già circolava settimane fa, ora secondo il settimanale «Lecturas» i due avrebbero deciso di comune accordo di dirsi addio.si, 40 anni a maggio, e, che ha da poco compiuto 37 anni, si sarebbero ...

