Fonseca, nessun caso Pedro: “Non ha capito quello che volevo dirgli, solo questo” (Di venerdì 12 marzo 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato così a Sky Sport il diverbio avuto con Pedro durante la gara vinta contro lo Shakhtar Donetsk: “Non ha capito quello che volevo dire, solo questo. nessun caso, solo questo”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha commentato così a Sky Sport il diverbio avuto condurante la gara vinta contro lo Shakhtar Donetsk: “Non hachedire,”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

