“Finalmente l’ha capito!”. Stefania Orlando, il dietrofront clamoroso sulla ex coinquilina e i fan esultano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ormai circa una settimana ci separa dalla fine del GF 5. Nonostante il rality sia tecnicamente finito, i suoi protagonisti sono ancora sotto la lente d’ingrandimento. Ovunque non si può fare a meno di parlare dei vipponi: magazine online, cartacei, social media. Alla fine bisogna riconoscerlo, hanno tenuto botta per circa sei mesi, tenendo compagnia al pubblico 24/7. E ci troviamo ad oggi, con le luci della Casa di Cinecittà ormai spente, ma nonostante ciò con tante avventure dei vipponi ancora all’attivo attraverso i loro social, Instagram e Twitter nello specifico. Fra gli inquilini più amati di questa quinta edizione c’è senza dubbio lei, Stefania Orlando. Conquistatasi il terzo posto sul podio, dopo il vincitore e bff Tommaso Zorzi e il secondo classificato Pierpaolo Pretelli. Oggi Stefy sembra avere le idee chiarissime su Rosalinda Cannavò. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Ormai circa una settimana ci separa dalla fine del GF 5. Nonostante il rality sia tecnicamente finito, i suoi protagonisti sono ancora sotto la lente d’ingrandimento. Ovunque non si può fare a meno di parlare dei vipponi: magazine online, cartacei, social media. Alla fine bisogna riconoscerlo, hanno tenuto botta per circa sei mesi, tenendo compagnia al pubblico 24/7. E ci troviamo ad oggi, con le luci della Casa di Cinecittà ormai spente, ma nonostante ciò con tante avventure dei vipponi ancora all’attivo attraverso i loro social, Instagram e Twitter nello specifico. Fra gli inquilini più amati di questa quinta edizione c’è senza dubbio lei,. Conquistatasi il terzo posto sul podio, dopo il vincitore e bff Tommaso Zorzi e il secondo classificato Pierpaolo Pretelli. Oggi Stefy sembra avere le idee chiarissime su Rosalinda Cannavò. ...

