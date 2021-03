Fabrizio Corona deve tornare in carcere, lui si taglia i polsi e posta tutto sui social (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono immagini choc quelle che stanno facendo il giro dei social e non solo. Alla notizia del ritorno in carcere, Fabrizio Corona ha sbottato sui social pubblicando una serie di video e minacciando i giudici che per ‘toglierli da quelle sedie’ sarà disposto a sacrificare la sua vita. A quel punto mostra il sangue a terra nel suo appartamento, gocce di sangue sul letto e tutta la faccia imbrattata mentre continua ad inveire contro i magistrati che hanno deciso di riportarlo dietro le sbarre. Il tribunale di Sorveglianza di Milano, revocando il differimento pena in detenzione domiciliare, ha deciso che l’ex agente dei fotografi deve tornare in carcere e questo lo ha spinto verso una reazione sconvolgente. Fabrizio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono immagini choc quelle che stanno facendo il giro deie non solo. Alla notizia del ritorno inha sbottato suipubblicando una serie di video e minacciando i giudici che per ‘toglierli da quelle sedie’ sarà disposto a sacrificare la sua vita. A quel punto mostra il sangue a terra nel suo appartamento, gocce di sangue sul letto e tutta la faccia imbrattata mentre continua ad inveire contro i magistrati che hanno deciso di riportarlo dietro le sbarre. Il tribunale di Sorveglianza di Milano, revocando il differimento pena in detenzione domiciliare, ha deciso che l’ex agente dei fotografiine questo lo ha spinto verso una reazione sconvolgente....

