“Entrano solo i quattro zampe, nessun rischio”, la protesta dei toelettatori in rivolta per l’ennesima chiusura (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosso, arancione, arancione scuro, giallo… con tutti questi colori stanno portando l’Italia a fulminarsi. E tra un Dpcm e l’altro, siccome non sanno cosa fare, perchè quello delle restrizioni è l’unico potere che hanno per mascherare le loro incapacità, ci mettono dentro la qualsiasi. Parte nel riminese la rivolta dei toelettatori di piccoli animali. La titolare di una delle attività che vi aderisce, Laura Zanella, spiega: “È passato un anno. Sembrava che avessero capito l’importanza delle toelettature, invece ci hanno nuovamente dimenticato e richiuso senza motivi validi”. Il settore infatti, dopo “aver alzato la voce” era stato riaperto in Emilia Romagna il 27 aprile. Da lì in poi le aperture sono sempre stata consentite. Zanella sottolinea che lo “stop sia assurdo” e aggiunge: “I proprietari restano fuori, ci consegnano il cane e noi glielo ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosso, arancione, arancione scuro, giallo… con tutti questi colori stanno portando l’Italia a fulminarsi. E tra un Dpcm e l’altro, siccome non sanno cosa fare, perchè quello delle restrizioni è l’unico potere che hanno per mascherare le loro incapacità, ci mettono dentro la qualsiasi. Parte nel riminese ladeidi piccoli animali. La titolare di una delle attività che vi aderisce, Laura Zanella, spiega: “È passato un anno. Sembrava che avessero capito l’importanza delle toelettature, invece ci hanno nuovamente dimenticato e richiuso senza motivi validi”. Il settore infatti, dopo “aver alzato la voce” era stato riaperto in Emilia Romagna il 27 aprile. Da lì in poi le aperture sono sempre stata consentite. Zanella sottolinea che lo “stop sia assurdo” e aggiunge: “I proprietari restano fuori, ci consegnano il cane e noi glielo ...

