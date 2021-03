 Endorsement di Zingaretti a Letta | E'  la soluzione più forte

Leggi su agi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Enricorientra a Roma. In attesa dell'Assemblea nazionale del Pd, che salvo sorprese domenica dovrebbe incoronarlo nuovo segretario del partito, si attende che l'ex premier sciolga la riserva, dopo essersi preso quarantotto ore di tempo. Venerdì scadrà la dead line, ma la previsione che si fa tra i dem è che accetterà. Per Zingarettiè lapiùe autorevole Intanto a parlare è Nicola Zingaretti che, in un lungo post su facebook - una sorta di lettera aperta rivolta proprio a, viene spiegato - 'benedice' il passaggio di testimone ritenendo la scelta disegretario "lapiùed autorevole". Il presidente della regione Lazio, poi, garantisce che non sparirà dai radar. Al contrario: "Io ci sarò. ...