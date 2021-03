Effetti collaterali della pandemia su insegnanti e studenti (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo aver faticosamente convinto la popolazione che è conveniente vaccinarsi contro il Covid-19, occorre decidere chi è opportuno vaccinare, per primo, in quanto più esposto al rischio di contagio perché “fragile” od operante in una comunità, come gli insegnanti. Le cose poi si complicano quando c’è di mezzo la burocrazia che, se non ci fa proprio regredire all’Italia dei Comuni, ci ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale è organizzato su scala (rigidamente) regionale e non tollera “situazioni ibride”. Chi vive in una regione, ma opera in quella vicina, è considerato “frontaliero” a tutti gli Effetti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo aver faticosamente convinto la popolazione che è conveniente vaccinarsi contro il Covid-19, occorre decidere chi è opportuno vaccinare, per primo, in quanto più esposto al rischio di contagio perché “fragile” od operante in una comunità, come gli. Le cose poi si complicano quando c’è di mezzo la burocrazia che, se non ci fa proprio regredire all’Italia dei Comuni, ci ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale è organizzato su scala (rigidamente) regionale e non tollera “situazioni ibride”. Chi vive in una regione, ma opera in quella vicina, è considerato “frontaliero” a tutti gli. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti… - Corriere : AstraZeneca, Pfizer e Moderna: effetti collaterali a confronto - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Ema specifica che non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato ques… - ninacs81 : RT @ImolaOggi: Austria, morto per trombosi dopo vaccino AstraZeneca EMA: 'non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia cau… - presElectBidet : RT @TerreImpervie: A: Igienizza, vaccina, fai presto! B: Di qualcosa si deve pur morire A: NEGAZIONAZISTA!!! ----- B: pare sia morto… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetti collaterali Amadeus e Fiorello due veri mattatori Un Conte senza leadership ha perso il controllo della situazione Uno dei principali effetti collaterali della pandemia è l'apertura della frattura sociale tra garantiti e non... Pmi, perso un milione ...

Covid, ultime notizie. Speranza: 'Chiusura week end? Valutiamo, è una delle ipotesi'. Ema, decesso in Austria non legato al vaccino ... "Al momento non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni, che non sono elencate come effetti collaterali di questo vaccino", ha detto in un comunicato l'Agenzia europea ...

Vaccino Covid: AstraZeneca fa venire la febbre? Quali effetti collaterali? Corriere della Sera Il punto sulla pandemia con il “Il mio legame con Crema è forte: lì c’è mia madre, i miei amici storici, le mie radici. Ho vissuto la prima ondata del virus, che ha colpito così ...

Covid Israele, vaccino su 600 minori: "No effetti collaterali seri" Centinaia di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni ai quali in Israele è stato somministrato il vaccino anti covid Pfzier-BioNTech non hanno riscontrato alcun effetto collaterale ...

Un Conte senza leadership ha perso il controllo della situazione Uno dei principalidella pandemia è l'apertura della frattura sociale tra garantiti e non... Pmi, perso un milione ..."Al momento non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni, che non sono elencate comedi questo vaccino", ha detto in un comunicato l'Agenzia europea ...“Il mio legame con Crema è forte: lì c’è mia madre, i miei amici storici, le mie radici. Ho vissuto la prima ondata del virus, che ha colpito così ...Centinaia di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni ai quali in Israele è stato somministrato il vaccino anti covid Pfzier-BioNTech non hanno riscontrato alcun effetto collaterale ...