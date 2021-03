Draghi-Brunetta | una mossa che divide ancora di più la società tra sommersi e salvati

(Di giovedì 11 marzo 2021) di Lorenza Morello giurista d’impresa, presidente nazionale APM In un momento durante il quale l’apparato privato produttivo per via delle chiusure (perpetrate anche a danno di chi ha investito capitale proprio per adeguarsi a norme assurde senza che nemmeno quelle garantissero poi di poter lavorare), delle limitazioni, delle difficoltà a fruire di agevolazioni, vede il collasso e vive nell’attesa di valanghe di cartelle – e si rischia di perdere milioni di posti di lavoro- andare ad aumentare gli stipendi degli impiegati e dirigenti dello Stato non è solo un provvedimento che lascia esterrefatti, è una sorta di reato. Questa è la prima reazione al primo provvedimento congiunto del Presidenteche, unitamente al Ministro, ha deciso di tutelare la categoria da sempre meno colpita dalle crisi, quella dei dipendenti pubblici che, in ...

FLASH| Firmato il 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale' dal presidente del Consiglio… - Pa, Draghi e Brunetta firmano la riforma: lo smart working nel contratto - OGGI IN EDICOLA Franco loda il piano del Conte-2 e lancia tante governance nei ministeri: "Ora assunzioni nella Pa…

L'accordo tra governo e sindacati sul progetto di riforma elaborato dal ministro Renato Brunetta, volto a rinnovare una burocrazia quanto mai inefficiente, si propone d'intervenire... Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha salutato con queste parole... il molto, se non quasi tutto, resta da fare', ha chiosato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Firmato il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Si è svolta, in Sala Verde a Palazzo Chigi, la cerimonia di firma del "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale". E' stato firmato ieri da Mario Draghi e dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", che si ripromette di far...