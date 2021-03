Diffamazione, Renzi vince la causa contro Tofalo (Di giovedì 11 marzo 2021) Matteo Renzi ha vinto la causa contro il deputato del M5S Angelo Tofalo che lo aveva denunciato per Diffamazione. I fatti sono riferiti al 14 giugno 2017: durante la trasmissione 8 e 1/2 , Renzi aveva affermato che il parlamentare grillino, esponente del Copasir “è andato a trattare in Libia con la parte sbagliata”. Tofalo, è stato condannato al rimborso delle spese processuali: dovrà pagare 26 mila euro, oltre accessori di legge, di cui 13 mila a Renzi. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 marzo 2021) Matteoha vinto lail deputato del M5S Angeloche lo aveva denunciato per. I fatti sono riferiti al 14 giugno 2017: durante la trasmissione 8 e 1/2 ,aveva affermato che il parlamentare grillino, esponente del Copasir “è andato a trattare in Libia con la parte sbagliata”., è stato condannato al rimborso delle spese processuali: dovrà pagare 26 mila euro, oltre accessori di legge, di cui 13 mila a. Consiglia

Advertising

mario0549 : RT @convivioblog: E ci ho piacere. 'Matteo Renzi vince la causa contro Tofalo (M5S) che lo aveva denunciato per diffamazione' - nariucciopetra1 : RT @AvantiRenzi: ??ULTIM’ORA: RENZI VINCE CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO DEPUTATO M5S TOFALO: DOVRÀ RISARCIRE L’EX PREMIER DI 13 MILA EURO!… - paolamleone : RT @fenice_risorta: Azz i 5stelle sono diventati il #bancomat di #Renzi e #angelotofalo paga?????? Renzi vince causa x diffamazione contro @An… - mario0549 : RT @NicoTuscany1: Giustizia : Renzi vince causa per diffamazione contro Tofalo , il deputato grillino dovrà risarcire al leader di IV 13 m… - mario0549 : RT @AvantiRenzi: ??ULTIM’ORA: RENZI VINCE CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO DEPUTATO M5S TOFALO: DOVRÀ RISARCIRE L’EX PREMIER DI 13 MILA EURO!… -