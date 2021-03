Dal rapporto Gimbe le conferme sui numeri non tranquillizzanti della Puglia Alcuni parametri in peggioramento (Di giovedì 11 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta in Puglia il numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 906, con una variazione dei nuovi casi del 22 per cento. E sale anche la pressione sulle strutture sanitarie. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 38 per cento (era del 35 per cento sette giorni fa), mentre, fortunatamente, non è scattato l’allarme nelle terapie intensive con la percentuale di occupazione che si attesta al 29 per cento. È quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe, da cui non giungono segnali confortanti sull’evoluzione della pandemia. In Italia «da tre settimane consecutive –commenta il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta- si registra il progressivo incremento dei nuovi casi con inversione di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta inil numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 906, con una variazione dei nuovi casi del 22 per cento. E sale anche la pressione sulle strutture sanitarie. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 38 per cento (era del 35 per cento sette giorni fa), mentre, fortunatamente, non è scattato l’allarme nelle terapie intensive con la percentuale di occupazione che si attesta al 29 per cento. È quanto emerge dal report settimanaleFondazione, da cui non giungono segnali confortanti sull’evoluzionepandemia. In Italia «da tre settimane consecutive –commenta il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta- si registra il progressivo incremento dei nuovi casi con inversione di ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INSOSTENIBILE COSTO DELLA CARNE Ogni anno oltre 36 miliardi: è il costo per la salute e per l'ecosistema, generat… - SeaWatchItaly : Gli Stati devono assegnare porti sicuri alle ONG, smettere di criminalizzare i soccorsi, garantire che le navi uman… - sole24ore : #Coronavirus, mai così tanti morti dal dopoguerra. In 10 mesi 108mila in più, i dati del rapporto Istat e Iss, ment… - ssaraproblem : @elevenshearts sì boh penso dipenda anche dal rapporto in cui si è con la persona etc però hai ragione solo che ho… - NoiNotizie : Dal rapporto Gimbe le conferme sui numeri non tranquillizzanti della #Puglia -