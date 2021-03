(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Labitalia) - La pandemia dache ha interessato l'intero 2020, e perdurain questa prima parte del 2021, ha pesantemente inciso sull'economia mondiale. E non potevano sfuggire i comparti della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, di cui il(quest'anno nell'edizione interamente digitaleExp dal 15 al 17 marzo) di Italian Exhibition Group è la manifestazione di riferimento. Eppure, il settore deldimostra una proattività particolare e per il 2021 punta già a riprendersi con nuove contaminazioni, affinamento di qualità e diversificazione di strategie distributive. L'lo ha confermato nei consueti rapporti di fine anno, dando la parola ai protagonisti delle ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid: Osservatorio Sigep, anche foodservice dolce colpito ma filiera proattiva - - FondazioneBV : “Non avere più niente da attendere significa anche non sperare” dice ad @HuffPostItalia la dottoressa Maura Manca,… - MedexTV : Vaccino anti Covid-19, malattie rare e disabilità: da Osservatorio Malattie Rare tutte le informazioni regione per… - Agenparl : CS: Vaccinazioni anti Covid-19, Osservatorio Malattie Rare in audizione al Senato - - lillidamicis : Elaborazioni Osservatorio Qualivita Wine su dati Istat Dopo il crollo del secondo trimestre, recupero nell’ultima p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Osservatorio

...sulla mortalità Istat è indicato infatti che se in gennaio ci fossero stati 12mila decessi, ... Nel mese di febbraio ci sono i dati dell'europeo che riporta l'indice di mortalità ...I dati raccolti dall'Sportclubby raccontano un altro modo di fare attività fisica, ... Prima del, molti non volevano abilitare i pagamenti da app, adesso lo fanno tutti. Gli utenti ...La pandemia da Covid che ha interessato l’intero 2020, e perdura anche in questa prima parte del 2021, ha pesantemente inciso sull’economia mondiale. E ...Per questo Osservatorio Malattie Rare promuove l’iniziativa dell’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e Alleanza Malattie Rare rivolta a dare priorità alle persone più vulnerabili. Domani, l’Osserva ...