Covid, 37 le vittime del virus oggi in Abruzzo, 638 i casi positivi (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 58931 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 608 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 116, di cui 21 in provincia dell’Aquila, 53 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 37 nuovi casi e sale a 1872 (di età compresa tra 53 e 98 anni, 13 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Teramo, 12 in provincia di Pescara e 4 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 12 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 58931 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 608 nuovi(di età compresa tra 4 mesi e 97 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 116, di cui 21 in provincia dell’Aquila, 53 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 37 nuovie sale a 1872 (di età compresa tra 53 e 98 anni, 13 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Teramo, 12 in provincia di Pescara e 4 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 12sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei...

