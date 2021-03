Corona torna in carcere | in un video su Instagram minaccia i magistrati

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex agente fotografico, Fabrizio, riin. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato il differimento della pena ai domiciliari per motivi di salute legato alla dipendenza da cocaina., quindi, dovràre inper scontare il resto della pena che gli è stata inflitta per vari reati in diversi procedimenti penali. Il suo legale Ivano Chiesa ha detto che l’ex agente fotografico, «appena gliel’ho comunicato, si è ferito ai polsi».in unsucon il volto sporco di sangue : «Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie». E scrive inoltre : «Adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia. Pronto a dare la mia vita ...

