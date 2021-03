Contouring | crema o polvere? Ecco come scegliere i prodotti più adatti a te

Leggi su chedonna

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ilrende meglio conin? La risposta più vera a questa domanda è che non esiste una risposta universale, ma solo risposte che si adeguano meglio alle esigenze di ogni persona:orientarsi nella piccola giungla deiper! Ormai in commercio esistonocosmetici in moltissime texture differenti: possono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it