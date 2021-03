Che Dio ci aiuti 6: Can Yaman nell'ultima puntata di stagione, stasera su Rai1 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci sarà anche Can Yaman stasera su Rai1, alle 21:25, nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi: le anticipazioni. Ultimo appuntamento, stasera su Rai1 alle 21:25, con Che Dio ci aiuti 6, che chiude però con l'arrivo di un gradito ospite: è Can Yaman! Il bell'attore turco infatti è chiamato a fare una delle cose in cui è maestro: sedurre. Le anticipazioni dell'ultima puntata annunciano che Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci sarà anche Cansu, alle 21:25,di Che Dio ci6, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi: le anticipazioni. Ultimo appuntamento,sualle 21:25, con Che Dio ci6, che chiude però con l'arrivo di un gradito ospite: è Can! Il bell'attore turco infatti è chiamato a fare una delle cose in cui è maestro: sedurre. Le anticipazioni dell'annunciano che Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra ...

