' Casi gravi di coaguli nel sangue' In Danimarca stop ad Astrazeneca Ema rassicura | ma avvia review

Advertising

TgLa7 : Danimarca sospende il vaccino #AstraZeneca. Dopo 'le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinat… - ladyonorato : Segnalo che il 6,1% (reazioni GRAVI) di 30.015 (totale segnalazioni di effetti avversi) corrisponde a 1830 casi, in… - ilriformista : L'accusa degli infettivologi di Bologna (e Burioni) dopo l’aumentare di casi Covid gravi anche tra i giovani - sarahross71 : RT @Libero_official: L'#Aifa ha ritirato un lotto di #vaccino #AstraZeneca dopo tre casi di trombosi in #Italia: indagano i carabinieri dei… - BdeligioBruno : RT @isabell20980317: La terapia domiciliare del Piemonte funziona benissimo. In 5 giorni c'è stato l'80% della risoluzione dei problemi e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Casi gravi

Cronache Maceratesi

la frena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino dopo la segnalazione di alcunidi coaguli di sangue 'tra le persone vaccinate', una delle quali è morta . È la stessa Autorità ad annunciarlo in un comunicato. Su questisono in corso delle indagini per stabilire ...La situazione in Francia è "tesa e Le varianti, che oggi rappresentano il 67% deiin Francia, sarebbero responsabili anche di "più", oltre che del maggior numero di contagi, ha detto ...Il peggioramento è più grave del previsto. E, in attesa di sapere se da lunedì cambieranno ancora i criteri per entrare in zona rossa affidandosi all'incidenza di 250 casi settimanali ogni 100.000 ...Vaccini, la Danimarca frena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni ...