Carnevali | “Locatelli alla Juve? Merita una grande squadra”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 marzo 2021) Intercettato dai microfoni di Tuttosport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha parlato del futuro di uno dei gioielli neroverdi, ossia l’ex Milan Manuel: “Se può andarentus o al Manchester City? Il mio auguro è che sia una grandissima società: che sia lao il City o altre di valore mondiale, non so. Se loe ha caratteristiche per ambirci”. Foto: twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.