Bruno Fernandes | ' Italia scuola di calcio Ma da voi non ci sono i trequartisti'

A Novara, nel 2012, sbarcò un ragazzo portoghese di 18 anni, magro, capelli lunghi, maglione e jeans. Non spiccicava una parola d'italiano. Il club piemontese aveva pagato 40 mila euro il suo ...... mentre in avanti ricordiamo che non saranno del match ancora Pogba e Cavani, come anche Rashford: con Martial prima punta vedremo James e Greenwood ai lati, contitolare sulla ...Una sfida dal sapore antico che rievoca grandi ricordi di partite che hanno fatto la storia recente del Milan e della Champions League. I rossoneri varcano la soglia dell’Old Trafford questa sera per ...Il Milan fa visita al Manchester United per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Tutto sul match: da dove vederlo alle formazioni.