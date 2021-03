Benatia | cuore Juventus | “Dispiace per l’eliminazione in Champions ma ti rialzerai…”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ha risposto, seppur con un giorno di ritardo, ad un post social della. Mehdinon dimentica la Vecchia Signora che nel dedicargli un ricordo di una sua rete si è vista rispondere con un bel messaggio di augurio per il futuro.Il difensore marocchino, su Twitter, ha ringraziato lae ha voluto mostrarle sostegno dopo la cocente eliminazione dallaLeague per opera del Porto: "Grazie per questo bellissimo ricordo", ha scrittorispondendo al tweet del profilo social dei bianconeri. "perinma la Vecchia Signora si rialzerà. Siamo tutti con te forza Juve fino alla fine".caption id="attachment 740257" align="alignnone" width="402"(Getty ...

Ultime Notizie dalla rete : Benatia cuore

...fallo disu Vazquez (che ci stava, in un Real - Juve di Allegriana memoria) che mandò su tutte le furie Buffon, espulso. E da lì succhini e il famoso bidone dell'immondizia al posto delL'ex calciatore della Roma Nico Lopez , in giallorosso dal gennaio del 2012 al luglio del 2013, quando passò all'Udinese nella trattativa per, ha rilasciato una lunga intervista a 'Minuti di recupero'. Queste le principali dichiarazioni dell'attuale attaccante del Tigres:Rimonta epica con una doppietta di Mandzukic e un gol di Matuidi, ma a pochi secondi dai supplementari Benatia commette fallo in area su ... hai l’immondizia al posto del cuore», in estrema sintesi la ...Medhi Benatia, andato via dalla Juventus ... con i lancieri su Twitter per il passaggio del turno Che poi alla fine è... Social2 anni fa Marchisio cuore bianconero: prima ringrazia de Ligt, ma dopo il ...