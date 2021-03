Bari, agguato nel quartiere Libertà: ucciso con tre colpi di pistola (Di giovedì 11 marzo 2021) Un cittadino di origini albanesi è stato ucciso questo pomeriggio a Bari a colpi d’arma da fuoco. L’uomo è stato colpito da diversi proiettili al torace e all’addome nel quartiere Libertà, a nord est di Bari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma l’uomo è deceduto una volta all’ospedale. Secondo i primi accertamenti della Polizia sarebbero stati esplosi almeno tre colpi d’arma da fuoco. Ancora ignoti i motivi dell’agguato mortale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Un cittadino di origini albanesi è statoquesto pomeriggio ad’arma da fuoco. L’uomo è statoto da diversi proiettili al torace e all’addome nel, a nord est di. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma l’uomo è deceduto una volta all’ospedale. Secondo i primi accertamenti della Polizia sarebbero stati esplosi almeno tred’arma da fuoco. Ancora ignoti i motivi dell’mortale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

