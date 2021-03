Autogrill chiude il 2020 con ricavi a 2 miliardi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina Dardari I risultati sono conseguenza della pandemia da Covid-19. La società sottolinea che “il canale autostradale continua a dimostrarsi più resiliente rispetto agli altri canali”ha chiuso ilconpari a 2di euro, ovvero in calo del 60,3% a cambi correnti (-59,8% a cambi costanti) rispetto al 2019. La causa è principalmente riconducibile alla pandemia da Covid-19. Il gruppoilcon un risultato netto pari a -479,9 milioni, rispetto ai 205,2 milioni registrati nel 2019. I risultati scontano infatti il perdurare degli effetti della pandemia. Nord America e Europa Come ha tenuto a sottolineare la società, “il canale autostradale continua a dimostrarsi più resiliente rispetto agli altri canali”. Risulta invece ancora ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autogrill chiude

Teleborsa

ha chiuso l'esercizio 2020 con un crollo dei ricavi del 60% a circa 2 miliardi di euro, a ... L'eserciziocon un risultato netto in perdita per 479,9 milioni a fronte dell'utile di 205,2 ...PIAZZA AFFARI, LA CHIUSURA La Borsa italianain rialzo dello 0,82% e sul listino principale troviamo in rosso Atlantia ( - 1,23%), Azimut (... Generali, Azimut,, Brunello Cucinelli, ...