AIFA sospende lotto Astrazeneca dopo 2 morti sospette (Di giovedì 11 marzo 2021) L’AIFA ha ritirato un lotto del vaccino Astrazeneca, vietandone la somministrazione su tutto il territorio italiano, dopo 2 morti sospette avvenute in Sicilia. Si tratta di un militare di 43 anni, Stefano Paternò, e di Davide Villa, un poliziotto di 50 anni. Paternò è morto poche ore dopo la somministrazione e, come racconta la moglie, “aveva la febbre alta e ha preso una tachipirina. dopo di che la febbre è scesa ed è andato a letto, ma nella notte ho sentito che respirava male e aveva le convulsioni così ho chiamato i soccorsi”. Purtroppo per Stefano non c’è stato nulla da fare e i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Anche Davide Villa, un poliziotto di 50 anni, è morto pochi giorni dopo la ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ha ritirato undel vaccino, vietandone la somministrazione su tutto il territorio italiano,avvenute in Sicilia. Si tratta di un militare di 43 anni, Stefano Paternò, e di Davide Villa, un poliziotto di 50 anni. Paternò è morto poche orela somministrazione e, come racconta la moglie, “aveva la febbre alta e ha preso una tachipirina.di che la febbre è scesa ed è andato a letto, ma nella notte ho sentito che respirava male e aveva le convulsioni così ho chiamato i soccorsi”. Purtroppo per Stefano non c’è stato nulla da fare e i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Anche Davide Villa, un poliziotto di 50 anni, è morto pochi giornila ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - LegaSalvini : ?? CI HANNO ASCOLTATO! Luisa Regimenti (Europarlamentare Lega): «Il Tar Lazio sospende la nota AIFA del 9 dicembre… - GiovanniCalcara : L’Aifa sospende AstraZeneca in Italia. Il vaccino è stato bloccato anche in altri sei Paesi Ue - sebazecchini : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca dello… - Agnolut : RT @987mies: AIFA sospende la distribuzione di un lotto del vaccino AstraZeneca. Ora, auspico che tutti gli aedi del #nessunacorrelazione p… -