Abbonamenti a tv pirata | ' Striscia la Notizia' contatta un venditore e arriva la Finanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) La lotta alla pirateria digitale non basta purtroppo a fermare l'attività della criminalità organizzata che continua ad alimentare il fenomeno della condivisione illegale di canali di tv a pagamento . ...

L'inviato di 'Striscia la Notizia' Max Laudadio è riuscito a entrare in contatto, dopo e grazie alla segnalazione di un telespettatore, con un 'venditore' di questiillegali documentando, ...Ma c'è chi aglidelle varie piattaforme viene colto dalle tentazioni di utilizzare i siti, sempre più diffusi, che consentono di assistere in streaming, illegalmente, a una ...All'appuntamento tra il venditore dell'abbonamento tv pirata e una complice di Striscia la notizia arrivano i finanzieri ...La lotta alla pirateria digitale non basta purtroppo a fermare l'attività della criminalità organizzata che continua ad alimentare il fenomeno della condivisione illegale di canali di tv a pagamento.