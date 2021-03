10 marzo: iniziano i saldi di primavera 2021 di Banggood (Di giovedì 11 marzo 2021) GUANGZHOU, Cina, 11 marzo 2021 /PRNewswire/



Banggood, uno dei principali negozi online globali, lancerà i suoi saldi di primavera 2021 il prossimo 10 marzo. Si prevede che la campagna promozionale raggiungerà il culmine dal 24 al 27 marzo. Oltre a sconti fino al 70%, durante questo periodo verrà proposto un elenco di raccomandazioni ufficiali di Banggood con i prodotti migliori per i clienti. I presaldi avranno inizio il 17 marzo. "Lo scorso anno ci siamo concentrati sulle esigenze degli utenti e abbiamo cercato di creare un'esperienza di acquisto multidimensionale; questa iniziativa è stata molto apprezzata. Le nuove funzionalità saranno quindi estese ai saldi di ...

