Windows 10 Insider Preview | disponibile la build 21332

Leggi su windowsinsiders

(Di mercoledì 10 marzo 2021) È da pochissimoal download la(RS PRERELEASE) di10 per gli utentiche hanno scelto il canale di distribuzione Dev! Hello #s in the Dev Channel.is now live! Be sure to check out the blog post for all the details: https://t.co/09evlXoo0K#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/jthzj6FPiG —(@) March 10, 2021 Novità in questaUn aggiornamento sull’implementazione di notizie e interessi Negli ultimi due mesi, abbiamo provato diverse varianti dell’esperienza di notizie e interessi sulla barra delle applicazioni di. Abbiamo ricevuto ...