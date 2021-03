Uomini e Donne, "Cerca i venticinquenni": stoccata inaspettata di Tinì a Gemma Galgani (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tinì lancia una stoccata a Gemma Galgani mentre Gianni Sperti attacca la dama torinese Leggi su comingsoon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella Puntata disu Canale5,lancia unamentre Gianni Sperti attacca la dama torinese

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - ReverendoAdria1 : RT @GiorgiaMeloni: Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a Maria Elena Boschi, tormentata da uno stalker. Anche io, come purtroppo tant… - melenagauss : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutti uguali per la mia collega Le donne sono tutte in una sola parola che mi hai detto -