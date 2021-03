Totti vince anche in tv | il suo docufilm è Nastro d' Argento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Totti vince

Giornata speciale ? Il premio arriva in un giorno che, da sempre, è speciale per. Il 10 marzo del 2002, segnando il gol a pallonetto del 5 - 1 in un derby, svelò al mondo il suo amore per Ilary ...Tornando ai vincitori dei Nastri Mi chiamo Francescoriceve anche il Premio per il protagonista dell'anno , ovviamente Francescoche ha messo in campo, oltre il pallone, la sua immagine, ...Roma, 10 marzo 2021 – “Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli è il Nastro d’Argento 2021 per il Cinema del Reale, “The Rossellinis” di Alessandro Rossellini, ritratto di una famiglia allargata ...Sono stati assegnati i Nastri d’argento per la sezione documentari. Si tratta del docufilm “Mi chiamo Francesco Totti” diretto da Alex Infascelli, che ha trionfato nella categoria del reale, mentre pe ...