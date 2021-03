Tina Cipollari | finalmente verità e colpo di scena Chi sa | parla | “Cosa sta succedendo nella sua vita”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno schiarimento inaspettato, quantomeno dai tabloid dei quali è ampia conoscitrice, quello didopo la tempesta. La regina indiscussa delle opinioni amorose non poteva esimersi dall’abbandono della condizione permanente di single. Sul diradarsi delle nubi, sono spuntati raggi di sole, raggi di sole conosciuti, emanati dalla ex fiamma Vincenzo Ferrara. Sembrerebbe essere tornata indietro nel tempo, la relazione trae Vincenzo Ferrara. I due infatti, stando alle fotografie, sembrano aver già dimenticato le ere burrascose che li avevano separati. Un magnetismo ritrovato per le vie di Roma, che non lascia adito a ripensamenti di alcun genere. Il loro rapporto è nato in una situazione di indigenza, indigenza fisica. Con lei costantemente bloccata a Roma per le registrazioni della ...