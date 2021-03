Platani abbattuti in Commissione trasparenza (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Commissione trasparenza ha iniziato l’indagine sulla vicenda dei Platani di via Clark con l’audizione del dirigente del settore verde pubblico geom. Michele Romano, il quale ha risposto alle domande del Presidente e dei consiglieri presenti. E’ emerso che i Platani abbattuti son 12 di cui 4 in fascia D(pericolanti) e 8 in fascia C-D (da espiantare o abbattere entro 6 mesi) e che la delocalizzazione era inopportuna a causa delle radici troppo estese, siccome accertato anche dall’ufficio comunale che ha verificato in data 9.1.21 con l’agronomo De Vita quanto rassegnato dall’agronomo di parte privata dott.ssa Buonerba. A domanda della Commissione, il geom. Romano ha riferito che tutta la filiera dei Platani sarebbe da abbattere, ora o tra sei mesi, in quanto non ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laha iniziato l’indagine sulla vicenda deidi via Clark con l’audizione del dirigente del settore verde pubblico geom. Michele Romano, il quale ha risposto alle domande del Presidente e dei consiglieri presenti. E’ emerso che ison 12 di cui 4 in fascia D(pericolanti) e 8 in fascia C-D (da espiantare o abbattere entro 6 mesi) e che la delocalizzazione era inopportuna a causa delle radici troppo estese, siccome accertato anche dall’ufficio comunale che ha verificato in data 9.1.21 con l’agronomo De Vita quanto rassegnato dall’agronomo di parte privata dott.ssa Buonerba. A domanda della, il geom. Romano ha riferito che tutta la filiera deisarebbe da abbattere, ora o tra sei mesi, in quanto non ...

