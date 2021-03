Percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza in 35 denunciati dalla GdF

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'Aquila - Continua incessante l’attività delle Fiamme Gialle a contrasto del lavoro sommerso e degli sprechi di denaro pubblico. I finanzieri della Compagnia di Avezzano, in sinergia e collaborazione con l’INPS, hanno individuato 35 soggettipercettori deldiper complessivi 286.000,00 euro. In particolare, i militari individuavano forti discordanze tra la situazione economica e patrimoniale reale dei beneficiari rispetto a quella dichiarata nelle domande presentate. I percettori, infatti, omettendo deliberatamente di riportare informazioni rilevanti nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per il calcolo dell’indicatore ISEE per gli anni 2019 e 2020 riuscivano ad ottenere l’indebita percezione (nel 2019) e il mantenimento (nel 2020) del RdC. Numerose anomalie individuate, tali da escludere il ...