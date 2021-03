Outriders ci immerge in storia e lore nell' ultimo trailer

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La demo diha permesso a molte persone di provare il gioco a poche settimane dalla sua uscita, e Square Enix conta su di essa per promuovere il suo prossimo gioco nel migliore dei modi. Oggi, l'editore ci presenta un po' più in dettaglio ladel titolo e ciò che questo universo ha in serbo per noi. I personaggi che sceglieremo inci mostrano qui le modifiche genetiche che hanno subito quando sono arrivati ??su questo nuovo pianeta molto ostile. Con questi nuovi poteri, ora sono in grado di difendersi meglio dalla fauna locale, oltre ad utilizzare il loro arsenale già ben fornito. In un'intervista su PlayStation Blog, il direttore creativo Bartek Kmita ha parlato della demo del gioco che ha recentemente raggiunto il traguardo dei 2 milioni di downloada prima settimana. "A dire il vero è ...