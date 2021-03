Liverpool-Lipsia, gol di Salah e raddoppio di Mané: i Reds vanno sul 2-0 (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Lipsia si sblocca solo al 70? con la rete di Salah e il raddoppio di Mané al minuto 74. Ripartenza impeccabile degli uomini di Klopp: Mané innesca con l’esterno piede la corsa di Diogo Jota per vie centrali, il portoghese attende l’arrivo di Salah e lo serve puntualmente a centro area. L’egiziano controlla, evita l’intervento di Upamecano e con un sinistro sporco deposita alle spalle di Gulacsi, preso in controtempo dalla giocata. Dopo solo 4 minuti arriva anche la rete di Mané: Origi crossa forte dalla destra, il numero 10 sbuca alle spalle di Adams ed è un gioco da ragazzi depositare in porta il gol che praticamente mette fine alla contesa e al discorso qualificazione. GOL MANE’ ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League trasi sblocca solo al 70? con la rete die ildial minuto 74. Ripartenza impeccabile degli uomini di Klopp:innesca con l’esterno piede la corsa di Diogo Jota per vie centrali, il portoghese attende l’arrivo die lo serve puntualmente a centro area. L’egiziano controlla, evita l’intervento di Upamecano e con un sinistro sporco deposita alle spalle di Gulacsi, preso in controtempo dalla giocata. Dopo solo 4 minuti arriva anche la rete di: Origi crossa forte dalla destra, il numero 10 sbuca alle spalle di Adams ed è un gioco da ragazzi depositare in porta il gol che praticamente mette fine alla contesa e al discorso qualificazione. GOL MANE’ ...

