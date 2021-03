LIVE Parigi-Nizza, quarta tappa in DIRETTA: colpaccio di Primoz Roglic, tappa e maglia per lo sloveno (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 16.14 Questa la Top 10 di giornata: 1 ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 60 50 4:49:36 2 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 25 30 0:12 3 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 10 18 ,, 4 BENOOT Tiesj Team DSM 13 ,, 5 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 10 ,, 6 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 7 ,, 7 GAUDU David Groupama – FDJ 4 0:16 8 PACHER Quentin B&B Hotels p/b KTM 3 ,, 9 LATOUR Pierre Team Total Direct Energie 2 ,, 10 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 1 ,, 16.11 Grande vittoria di Primoz Roglic nella quarta tappa della Parigi-Nizza, la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 16.14 Questa la Top 10 di giornata: 1 ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 60 50 4:49:36 2 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 25 30 0:12 3 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 10 18 ,, 4 BENOOT Tiesj Team DSM 13 ,, 5 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 10 ,, 6 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 7 ,, 7 GAUDU David Groupama – FDJ 4 0:16 8 PACHER Quentin B&B Hotels p/b KTM 3 ,, 9 LATOUR Pierre Team Total Direct Energie 2 ,, 10 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 1 ,, 16.11 Grande vittoria dinelladella, la ...

