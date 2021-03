“Indossa la mascherina”, autista di bus picchiato (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’autista dell’autobus di linea C/63, un 54enne di Casandrino, chiede aiuto ai carabinieri. È stato aggredito da un passeggero. Il 54enne aveva richiamato l’uomo: non Indossava bene la mascherina nonostante l’obbligo imposto dalle normative anti-contagio e la presenza all’interno del pullman di altri utenti. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 112 – sono arrivati poco dopo. L’aggressore – un 36enne napoletano incensurato – è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’autista – che ha riportato un trauma contusivo e stato di agitazione – è stato giudicato dal personale sanitario guaribile in 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’dell’autobus di linea C/63, un 54enne di Casandrino, chiede aiuto ai carabinieri. È stato aggredito da un passeggero. Il 54enne aveva richiamato l’uomo: nonva bene lanonostante l’obbligo imposto dalle normative anti-contagio e la presenza all’interno del pullman di altri utenti. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 112 – sono arrivati poco dopo. L’aggressore – un 36enne napoletano incensurato – è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’– che ha riportato un trauma contusivo e stato di agitazione – è stato giudicato dal personale sanitario guaribile in 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

