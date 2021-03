«House of Gucci»: uscita, cast, trama, backstage. Tutto sul film con Lady Gaga e Adam Driver (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’House of Gucci impazza (ovviamente) in Italia. Del resto, il film di Ridley Scott sulla storia di Patrizia Reggiani non poteva che essere girato “sui luoghi del delitto”, in tutti i sensi. Per di più, a cominciare da Lady Gaga nel ruolo della “vedova nera” e Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci, la pellicola punta su un cast davvero all star. Proprio Lady Gaga, che ha appena compiuto 35 anni, ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al co-protagonista, in quel di Gressoney, che ha fatto il giro del web – suscitando anche quale battuta, di chi nella foto ha visto affinità con le locandine dei cinepanettoni tipo Vacanze di Natale. «House of ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ofimpazza (ovviamente) in Italia. Del resto, ildi Ridley Scott sulla storia di Patrizia Reggiani non poteva che essere girato “sui luoghi del delitto”, in tutti i sensi. Per di più, a cominciare danel ruolo della “vedova nera” ein quelli di Maurizio, la pellicola punta su undavvero all star. Proprio, che ha appena compiuto 35 anni, ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al co-protagonista, in quel di Gressoney, che ha fatto il giro del web – sndo anche quale battuta, di chi nella foto ha visto affinità con le locandine dei cinepanettoni tipo Vacanze di Natale. «of ...

Advertising

rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - HuffPostItalia : Lady Gaga e Adam Driver nella prima foto dal set di 'House of Gucci' - ppp0kerface : @ladygodga LADY GAGA HOUSE OF GUCCI CASA DE GUCCI - _lifthrasir : RT @___coldplayer: Restiamo distanti oggi per andare a vedere il film House of Gucci domani. -