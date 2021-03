Harry e Meghan | i meme dedicati all’intervista da Oprah

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non hanno tradito le aspettative: durante l‘intervista rilasciata a Oprah Winfrey, oltre ad annunciare di essere in attesa di una bambina, hanno mosso accuse pesantissime alla corona britannica, persino quella di razzismo, raccontando di momenti durissimi vissuti a corte che hanno portato la duchessa del Sussex a pensare addirittura al suicidio. Un evento televisivo mondiale, appena trasmesso in Italia da TV8, che non poteva non attrarre l’attenzione della rete.

Davide : Trovatemi qualcosa di più esilarante di questo incipit dell’Irish Times sull’intervista a Meghan e Harry - rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - Flipboard_IT : Finalmente è arrivata la risposta ufficiale della regina all’intervista di Harry e Meghan con Oprah. Via… - Cabbot_ : La mia parte preferita dell'intervista a Meghan e Harry sono state le galline -

'Quando tra due anniMarkle si lasceranno…'. Parla l'esperta della royal family Penny Junior... temi che hanno indotto ieri la regina a far diffondere un raro messaggio a nome di tutti i Windsor per ribadire non solo l'affetto versoe Archie, ma assicurare che le loro denunce ...Meghan Markle ed il principe Harry continuano a essere al centro del gossip e soprattutto della polemica. Come è noto a tutti, I Duchi di sussex hanno rilasciato recentemente un’intervista che sta ...America-Regno Unito Basta la geografia a descrivere lo scontro: Meghan e Harry sono in California, loro esilio dorato, il resto della famiglia reale è a Londra. Non a caso, la maggioranza degli ...