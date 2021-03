Fonseca: “Sarà importante non prendere gol. Shakhtar molto pericoloso in contropiede” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca, ex di giornata, ha presentato così, in conferenza stampa, la gara di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare lo Shakhtar Donetsk: “Avremo difronte una buonissima squadra, hanno vinto due volte con il Real e pareggiato con l’Inter. Lo Shakhtar fa sempre bene in Europa League. Io li conosco bene, sono giocatori che amano queste competizioni. Difende bene, molto corta: è pericolosa in contropiede, forse la più forte d’Europa in questo senso. Serve una gara di grande esigenza, Sarà una partita molto difficile“. Su Dzeko: “Oggi si è allenato e quindi Sarà convocato. anche Ibanez sta meglio e Sarà convocato”. Sulla formazione: “Villar può giocare, è una possibilità. Lui può giocare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tecnico portoghese della Roma, Paulo, ex di giornata, ha presentato così, in conferenza stampa, la gara di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare loDonetsk: “Avremo difronte una buonissima squadra, hanno vinto due volte con il Real e pareggiato con l’Inter. Lofa sempre bene in Europa League. Io li conosco bene, sono giocatori che amano queste competizioni. Difende bene,corta: è pericolosa in, forse la più forte d’Europa in questo senso. Serve una gara di grande esigenza,una partitadifficile“. Su Dzeko: “Oggi si è allenato e quindiconvocato. anche Ibanez sta meglio econvocato”. Sulla formazione: “Villar può giocare, è una possibilità. Lui può giocare ...

