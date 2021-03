Fonseca: “Forse nessuno in Europa sa giocare in contropiede come lo Shakhtar” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la sfida di domani contro lo Shakhtar in conferenza stampa. Sarà una partita difficile, lo Shakhtar è una buonissima squadra, capace di battere il Real Madrid e pareggiare con l’Inter. Li conosco bene, è pericolosa in contropiede Forse come nessuno in Europa. Io giocavo col 4-2-3-1, ora fanno il 4-1-4-1. Castro è bravo, ma il mio Shakhtar era diverso. Dzeko e Ibanez si sono allenati con la squadra e saranno convocati. Villar può giocare, ma vedremo domani. Rispetto a prima perdiamo di meno la palla, l’organizzazione di squadra è sempre stata buona. La strategia che abbiamo preparato per domani non si basa su quello che facevo io in Ucraina. Non sono contento di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha presentato la sfida di domani contro loin conferenza stampa. Sarà una partita difficile, loè una buonissima squadra, capace di battere il Real Madrid e pareggiare con l’Inter. Li conosco bene, è pericolosa inin. Io giocavo col 4-2-3-1, ora fanno il 4-1-4-1. Castro è bravo, ma il mioera diverso. Dzeko e Ibanez si sono allenati con la squadra e saranno convocati. Villar può, ma vedremo domani. Rispetto a prima perdiamo di meno la palla, l’organizzazione di squadra è sempre stata buona. La strategia che abbiamo preparato per domani non si basa su quello che facevo io in Ucraina. Non sono contento di ...

