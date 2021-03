Covid, l’allarme dei medici in Piemonte: “Zona rossa subito” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alice Torri L’Ordine dei medici di Torino si dice preoccupato del dilagare del coronavirus sul territorio e chiede ufficialmente che il Piemonte passi nel più breve tempo possibile dalla fascia di rischio arancione alla Zona rossa. “È demenziale che il Governo assuma decisioni sulla base di rilevazioni risalenti a 10 giorni prima, utilizzando un sistema farraginoso che non tiene conto di tutti i dati già a disposizione e delle proiezioni possibili. Intervenire quando la situazione è ormai fuori controllo non serve” ha dichiarato il presidente dell’Ordine Guido Giustetto, riportato da Adnkronos. “Abbiamo alcune stime secondo cui l’incidenza di persone positive in Piemonte, che al 7 marzo era di 277 ogni 100.000 abitanti, potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane a parità di condizioni” ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alice Torri L’Ordine deidi Torino si dice preoccupato del dilagare del coronavirus sul territorio e chiede ufficialmente che ilpassi nel più breve tempo possibile dalla fascia di rischio arancione alla. “È demenziale che il Governo assuma decisioni sulla base di rilevazioni risalenti a 10 giorni prima, utilizzando un sistema farraginoso che non tiene conto di tutti i dati già a disposizione e delle proiezioni possibili. Intervenire quando la situazione è ormai fuori controllo non serve” ha dichiarato il presidente dell’Ordine Guido Giustetto, riportato da Adnkronos. “Abbiamo alcune stime secondo cui l’incidenza di persone positive in, che al 7 marzo era di 277 ogni 100.000 abitanti, potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane a parità di condizioni” ...

