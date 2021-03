Cosa c’è dietro una previsione meteo? Scopriamolo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cosa c’è dietro una previsione meteo? Spesso ci chiedete Cosa ci sia dietro una previsione meteo, come sia possibile azzeccare un trend a distanza di settimane o viceversa sbagliare una previsione a pochi giorni. Quanto stiamo per scrivere potrebbe risultare scontato, forse addirittura banale, ma a nostro avviso non lo è per niente. Per stilare una previsione meteo si deve focalizzare l’attenzione su tutta una serie di elementi che, sommati, permettono di interpretare al meglio gli scenari dipinti dai modelli matematici. La semplice osservazione dei modelli non è sufficiente o meglio, può essere sufficiente in determinate situazioni e in determinati range temporali. Se dobbiamo prevedere come sarà ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021)c’èuna? Spesso ci chiedeteci siauna, come sia possibile azzeccare un trend a distanza di settimane o viceversa sbagliare unaa pochi giorni. Quanto stiamo per scrivere potrebbe risultare scontato, forse addirittura banale, ma a nostro avviso non lo è per niente. Per stilare unasi deve focalizzare l’attenzione su tutta una serie di elementi che, sommati, permettono di interpretare al meglio gli scenari dipinti dai modelli matematici. La semplice osservazione dei modelli non è sufficiente o meglio, può essere sufficiente in determinate situazioni e in determinati range temporali. Se dobbiamo prevedere come sarà ...

Advertising

stanzaselvaggia : Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato… - tancredipalmeri : Ma veramente sto leggendo e vedendo accuse sul gol di Skriniar per Bastoni in fuorigioco? Questo il momento esatto… - myrtamerlino : In #Calabria non c'è un sito dove prenotarsi per la #vaccinazione. In #Lombardia il link resta aperto e tutti posso… - OppirlaZorzi : @frxgilecapricrn Ma che c’entra ? Se avesse detto un uomo o una donna non sarebbe stata la stessa cosa? Ah no aspet… - LobbaLuisa : RT @La_manina__: È andato per turismo? Non lo poteva fare. È andato in veste di senatore della Repubblica? A fare cosa? È andato per lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche