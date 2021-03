Cassa Edile ed Edilcassa Bergamo pronte per le vaccinazioni Covid (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cassa Edile e Scuola Edile di Bergamo (enti bilaterali costituiti da Ance Bergamo unitamente alle sigle sindacali dei lavoratori Feneal-Uil Bergamo Brianza, Filca Cisl Bergamo e Fillea Cgil Bergamo) di nuovo in campo per sostenere il sistema sanitario bergamasco. Per contenere l’ennesima risalita dei contagi da Coronavirus nella nostra provincia è fondamentale una massiva campagna di vaccinazione. È per questo che i due enti, Cassa e Scuola Edile di Bergamo, hanno deciso di mettere a disposizione le proprie strutture nel comune di Seriate, in Via Antonio Locatelli 15, per accelerare il piano vaccinale e uscire il prima possibile da un’emergenza sanitaria. “C’è una nuova sfida da affrontare e vincere il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021)e Scuoladi(enti bilaterali costituiti da Anceunitamente alle sigle sindacali dei lavoratori Feneal-UilBrianza, Filca Cisle Fillea Cgil) di nuovo in campo per sostenere il sistema sanitario bergamasco. Per contenere l’ennesima risalita dei contagi da Coronavirus nella nostra provincia è fondamentale una massiva campagna di vaccinazione. È per questo che i due enti,e Scuoladi, hanno deciso di mettere a disposizione le proprie strutture nel comune di Seriate, in Via Antonio Locatelli 15, per accelerare il piano vaccinale e uscire il prima possibile da un’emergenza sanitaria. “C’è una nuova sfida da affrontare e vincere il ...

Advertising

Teleconsulspa : CASSA EDILE GENOVESE: Aliquote vigenti - enricomontibell : @collettiva_news @CgilBergamo @FIOM_Bergamo @FilctemCgil_BG @CGILLOMBARDIA La cassa edile funzionava così. - RiccardoRanall1 : @alesallusti Il Reddito di C. è fallimentare come lo è la cassa integrazione, la cassa edile e tutte le forme di as… - Teleconsulspa : Aggiornamenti dalla Cassa Edile di Verbania - CassaFormEdilPe : Circolare 02 2021 Assoggettamento fiscale contributo cassa edile per l’Anno 2021 -