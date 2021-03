Campania, a fine mese via con vaccini alle persone “fragili”: come saranno stabilite le priorità (Di mercoledì 10 marzo 2021) saranno i medici di famiglia a stabilire l’ordine di priorità con cui vaccinare le persone fragili in Campania. Ieri la Regione ha dato il via libera all’accordo con i medici di famiglia per coinvolgerli nel piano di vaccinazione. E saranno loro a stabilire le priorità, chi dunque necessità di ricevere prima la dose, sulla base L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021)i medici di famiglia a stabilire l’ordine dicon cui vaccinare lein. Ieri la Regione ha dato il via libera all’accordo con i medici di famiglia per coinvolgerli nel piano di vaccinazione. Eloro a stabilire le, chi dunque necessità di ricevere prima la dose, sulla base L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania fine Zona rossa weekend e no lockdown: misure e regole in arrivo Tra le regioni, spiccano i 4.084 nuovi positivi della Lombardia e i 2.709 della Campania già in ... L'obiettivo del governo è arrivare a 60 milioni di somministrazioni entro fine giugno. Le dosi per l'...

Posticipata la XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Nell'incontro, al fine di rilanciare la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e farne la vetrina internazionale dell'offerta archeologica della Campania in termini di turismo culturale e di ...

Vaccino ai «fragili», in Campania si parte a fine mese: le priorità stabilite... Il Mattino SVILUPPO, DE LUCA: "SBLOCCATA LA DECONTRIBUZIONE: PIÙ INVESTIMENTI AL SUD" Continueremo a porre l'attenzione su questa importante misura perché, pur subordinata alle autorizzazioni della Commissione Europea, venga applicata anche negli anni futuri, fino al 2029, come ...

Stop ai corporativismi vaccinali. Basta soltanto una priorità La Regione Campania ha fatto appena in tempo ieri a correggersi: i giornalisti non verranno vaccinati prima delle persone fragili, come era stato invece comunicato solo tre giorni ...

