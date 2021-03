Calcio | Pellegrini | ' progetto Friedkin ambizioso | felice di farne parte'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Quello della Roma è "un, perché ho avuto la fortuna e la possibilità di parlare con Pinto, ie Fienga". Lo dice il capitano della Roma, Lorenzo, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar. "Ho avuto modo di capire l'ambizione che hanno -aggiunge-. Mi rendefardi unche vuole crescere perché io sono un calciatore che viene al campo ogni giorno per migliorare, sentire intorno a me questa idea e identità mi fa solo che piacere. Riconosco ambizione in club, tecnico, staff e compagni".

ROMA - Vigilia di Europa League, la Roma domani sera all'Olimpico sfiderà lo Shakhtar per gli ottavi della competizione europea. Questo pomeriggio Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro gli ...Commenta per primo Al fianco di Fonseca in conferenza stampa c'è Lorenzoche ha parlato della gara con lo Shakhtar ma anche del suo futuro Vi sentite una squadra ...dalle critiche? Il...Lo dice il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar. "Ho avuto modo di capire l'ambizione che hanno ...Stop per la squadra rossoverde nella serata di martedì al palazzetto dello sport di Acqualagna dove ha avuto la meglio il Cagli calcio a 5 con un secondo tempo che ha scombussolato i piani del tecnico ...