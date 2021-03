Beach volley | World Tour Menegatti Orsi Toth fuori al primo turno Tra poco Lupo Nicolai a caccia dei quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Escono alcome da pronostico Martae Viktoria, che perdono così una buona occasione per mettere fieno in cascina in vista della qualificazione a Tokyo 2021. Niente da fare per le azzurre contro la coppia brasiliana Agatha/Duda che ha mantenuto le aspettative della vigilia e si è imposta con il punteggio di 2-0. Tirato ilparziale che le carioca hanno vinto con il punteggio di 21-19 e nel quale le azzurre hanno espresso la qualità migliore nwella due giorni in Qatar, mentre nel secondo set non c’è stata storia e Agatha/Duda hanno vinto 21-16. Una eliminazione forse inevitabile per quelli che sono i rapporti di forza attuali per la coppia italiana che deve assolutamente cambiare passo in fretta se non vuole disperdere il piccolo tesoretto di punti di ...