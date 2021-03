Barbara d’Urso: difesa da Boldrini e Sallusti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Barbara d’Urso ha condiviso sul suo profilo Instagram un estratto della trasmissione di Lilli Gruber, Otto e Mezzo, in cui l’ex presidente della camera Laura Boldrini e il direttore de Il giornale Sallusti hanno espresso il loro sostegno alla conduttrice, in particolare in merito all’intervista realizzata con Zingaretti. L’intervista di Barbara d’Urso al segretario del partito democratico Nicola Zingaretti è diventata nuovamente un caso: non bastavano le polemiche Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha condiviso sul suo profilo Instagram un estratto della trasmissione di Lilli Gruber, Otto e Mezzo, in cui l’ex presidente della camera Laurae il direttore de Il giornalehanno espresso il loro sostegno alla conduttrice, in particolare in merito all’intervista realizzata con Zingaretti. L’intervista dial segretario del partito democratico Nicola Zingaretti è diventata nuovamente un caso: non bastavano le polemiche Articolo completo: dal blog SoloDonna

