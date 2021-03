Bancarotta fraudolenta, rinvio a giudizio per i genitori di Renzi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Federico Garau Il processo si svolgerà il prossimo 1 giugno dinanzi al tribunale di Firenze rinvio a giudizio per il reato di Bancarotta fraudolenta, per questo motivo Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva, finiranno alla sbarra dinanzi al tribunale di Firenze il prossimo 1° giugno. Ai due è imputato il crack di tre cooperative a loro riconducibili oltre che la contestazione di emissione di fatture false. Un procedimento, questo, che vede comunque coinvolti a vario titolo altri sedici imputati a causa dei medesimi capi di imputazione. Durante l'udienza preliminare, svoltasi lo scorso 3 marzo, il pubblico ministero Luca Turco aveva depositato agli atti una articolata memoria integrativa di circa 40 pagine con lo scopo di consolidare le accuse ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Federico Garau Il processo si svolgerà il prossimo 1 giugno dinanzi al tribunale di Firenzeper il reato di, per questo motivo Tizianoe Laura Bovoli,del leader di Italia Viva, finiranno alla sbarra dinanzi al tribunale di Firenze il prossimo 1° giugno. Ai due è imputato il crack di tre cooperative a loro riconducibili oltre che la contestazione di emissione di fatture false. Un procedimento, questo, che vede comunque coinvolti a vario titolo altri sedici imputati a causa dei medesimi capi di imputazione. Durante l'udienza preliminare, svoltasi lo scorso 3 marzo, il pubblico ministero Luca Turco aveva depositato agli atti una articolata memoria integrativa di circa 40 pagine con lo scopo di consolidare le accuse ...

